مطالب حقوقية بحماية الأطر الطبية من أجل مواجهة انتشار فيروس “كورونا”

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش وزارة الصحة، أمس الأحد، إلى حماية الأطر الطبية من فيروس كورونا، بحكم أن هذه الأطر في طليعة، ومقدمة المواجهة، وذلك بتمكينها من كل الأدوات، ووسائل العمل، والحاجيات المتعلقة بالوقاية من الفيروس.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، في نداء وجهته إلى وزارة الصحة، أن بعض الأطر الصحية في المدينة الحمراء تنشد الدعم، وتطالب بمدها بكمامات من نوع FPP2، بالإضافة إلى محاليل التعقيم، والألبسة الواقية.
وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن تجربة إيطاليا، التي سجلت إصابات، ووفاة العديد من الأطر الصحية خير دليل على ضرورة حماية الأطر الطبية.
وأكد المصدر ذاته أن حماية الأطر الصحية، من أجل قيام بعملها غير قابل للتأخير، مشددة على أنه أمر استعجالي على وزارة الصحة معالجته قبل حدوث الكارثة.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش عن تضامنها، ودعمها للاطر الصحية المرابطة بالمستشفيات للقيام بعملها الإنساني النبيل”.
يشار إلى أن آخر حصيلة لوزارة الصحة، لمساء الأحد، أكدت أن عدد المصابين بفيروس كورونا، وصل اليوم إلى 115 مصابا.
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