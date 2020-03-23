تقرير: فرض إغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلصت إلى قرار بفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال والمصالح التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات. يتبع...

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