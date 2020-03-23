شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:03 مساءً, 23 مارس 2020 م أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة انجيلا ميركل للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، جاءت سلبية. وقال زايبرت:” نتيجة اختبار اليوم جاءت سلبية، والاختبارات الأخرى سيتم إجراؤها في الأيام المقبلة.

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