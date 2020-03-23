شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة أول اختبار كورونا لـ «ميركل» سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة انجيلا ميركل للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-)، جاءت سلبية. وقال زايبرت:" نتيجة اختبار اليوم جاءت سلبية، والاختبارات الأخرى سيتم إجراؤها في الأيام المقبلة.

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