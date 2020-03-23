شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يكشف 12 مخبأ للإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة باتنة 12 مخبأ للإرهابيين وخمس قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى ألبسة وأغراض مختلفة. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم: إن قواتها أوقفت 264 مهربا وحجزت معدات وأغراض معدة للتهريب، مشيرة إلى أن قوات حرس الحدود بتلمسان وجانت أوقفت 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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