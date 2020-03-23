موقف طريف بين مدافع ليفربول وميسي عقب ريمونتادا الانفيلد

2020-03-23 | 17:38
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كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف طريف حدث معه عقب ريمونتادا الريدز على برشلونة الموسم الماضي.
وقال ماتيب، في تصريحات لـ مجلة "11 Freunde" الألمانية: "لم أهتم بأي شيء عقب نهاية اللقاء، الغناء مع الجماهير جعلني مُنتشيًا".
وأضاف المدافع الكاميروني: "بعدها تركت الاحتفالات من أجل الخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات ودخلت إلى غرفة صغيرة لأجد أمامي شخص محبط للغاية، أنه ليونيل ميسي".
وتابع: "نحن نعرف بعضنا من الملعب فقط، فأنت لا تجلس معه كل يوم في غرفة صغيرة وكأنك تحتسي معه الشاي".
وأردف: "الجميع كان يحتفل، بينما أنا جالس مع ميسي في هذه الغرفة".
وأتم: "لقد اصطف الفريق أمام المدرجات ليحتفل مع الجماهير، عقب الانتصار على برشلونة، لقد كانت واحدة من أجمل اللحظات في مسيرتي، كذلك مباراتي الأولى مع شالكه في 2009".
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