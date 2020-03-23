مفاجأة مدوية بشأن مصير الليغا الاسبانية

2020-03-23 | 17:20
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فجرت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مدى إمكانية استئناف الدوري الإسباني في ظل تعليقه لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
وأفادت قنوات أبو ظبي من خلال مراسلها في "مدريد"، في نبأ عاجل أن الاتحاد الإسباني قد اتخذ قرارًا بإلغاء الموسم الكروي في إسبانيا.
حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بشأن إلغاء الموسم الكروي من قبل الاتحاد الإسباني، ولكن من الممكن اتخاذ هذا القرار في حالة فشل السيطرة على وباء كوفيد 19.
الجدير بالذكر أن برشلونة متصدر بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 27 جولة حتى الآن برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.
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