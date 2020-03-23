اخبار العالم

مفاجأة مدوية بشأن مصير الليغا الاسبانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-03-23 | 17:20

مفاجأة مدوية بشأن مصير الليغا الاسبانية

8,200 مشاهدة

فجرت شبكة قنوات "أبو ظبي" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مدى إمكانية استئناف في ظل تعليقه لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
وقرر الاتحاد الإسباني بالاتفاق مع رابطة الأندية استمرار تعليق المسابقات المحلية حتى تأتي الأوامر باستئنافها في الوقت المناسب، بحسب البيان الذي تم إصداره قبل ساعات.

وأفادت قنوات أبو ظبي من خلال مراسلها في "مدريد"، في نبأ عاجل أن الاتحاد الإسباني قد اتخذ قرارًا بإلغاء الموسم الكروي في إسبانيا.


حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بشأن إلغاء الموسم الكروي من قبل الاتحاد الإسباني، ولكن من الممكن اتخاذ هذا القرار في حالة فشل السيطرة على وباء كوفيد 19.

الجدير بالذكر أن متصدر بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 27 جولة حتى الآن برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بشأن مصير الليغا الاسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا