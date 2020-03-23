مفاجأة مدوية بشأن مصير الليغا الاسبانية

وقرر الاتحاد الإسباني بالاتفاق مع رابطة الأندية استمرار تعليق المسابقات المحلية حتى تأتي الأوامر باستئنافها في الوقت المناسب، بحسب البيان الذي تم إصداره قبل ساعات.

وأفادت قنوات أبو ظبي من خلال مراسلها في "مدريد"، في نبأ عاجل أن الاتحاد الإسباني قد اتخذ قرارًا بإلغاء الموسم الكروي في إسبانيا.



حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بشأن إلغاء الموسم الكروي من قبل الاتحاد الإسباني، ولكن من الممكن اتخاذ هذا القرار في حالة فشل السيطرة على وباء كوفيد 19.

الجدير بالذكر أن برشلونة متصدر بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 27 جولة حتى الآن برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

