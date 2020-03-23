وصفوه بـ'المحبط'... مواطنون يشكون ضعف الانترنت

وقال المواطنون في احاديث لـ الخليج 365، إنه "على مدى الأيام القليلة الماضية تحولت خدمة الانترنت الى سيئة ومحبطة ولا تلبي الطموح والظروف التي يمر بها العراق".

ودعا المواطنون الجهات المختصة الى "الإسراع في معالجة الخلل وتقوية خدمة الانترنت"، مؤكدين أن "ضعف الانترنت تسببت باحباط وتذمر كبيرين".



وأكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، إصلاح العطل المسبب بضعف الإنترنت والخدمة ستعود إلى وضعها الطبيعي، مشيرة الى أن سبب ضعف شبكات الإنترنت هو القطع من المصدر في جورجيا مروراً بإيران.