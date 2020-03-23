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تمديد حظر التجوال في النجف إلى الأول من نيسان

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أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، الاثنين، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة الى الاول من شهر نيسان المقبل.
وذكرت الخلية في بيان أطلعت عليه الخليج 365 نسخة منه، "انها قررت تمديد حضر التجوال والعطلة في محافظة النجف لغاية الأول من شهر نيسان المقبل".

وأضافت أن "الحظر قابل للتمديد حسب تقديرات الموقف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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