تمديد حظر التجوال في النجف إلى الأول من نيسان

وذكرت الخلية في بيان أطلعت عليه الخليج 365 نسخة منه، "انها قررت تمديد حضر التجوال والعطلة في محافظة النجف لغاية الأول من شهر نيسان المقبل".

وأضافت أن "الحظر قابل للتمديد حسب تقديرات الموقف".

