قررت السلطات الصينية، الاثنين، السماح لسكان مدينة ووهان "بؤرة فايروس كورونا"، باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط.
ومهّد لهذه الخطوة، إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزارة تسجيل 39 اصابة اضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت السلطات إنه "يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية".
كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.
وأخيرا، سمح للسكان أيضا بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي، في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.
وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى إخضاعها للحجر اعتبارا من 23 كانون الثاني الماضي، فيما عمم الحجر لاحقاً على أغلب المدن الأخرى في المقاطعة التي عاصمتها ووهان.
ومُنع السكان من الخروج من حدود البلدية التي يقيمون فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نحو 75 يوماً.. بؤرة كورونا في الصين تستعيد نشاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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