الصحة العالمية: تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بأغلب دول العالم

وقال بوس تدروس في تصريحات صحفية، إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من أغلب دول العالم"، مشيرا الى أن "وتيرة وباء كورونا تتسارع".

وأضاف، أن العالم قادر على تغيير مسار وباء كورون"، منوها الى أن "استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش الآمال الكاذبة"