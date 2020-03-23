الصحة العالمية: تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بأغلب دول العالم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن تسارع وتيرة وباء كورونا، مشيرا الى إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بالوباء من اغلب دول العالم، اكد ان العالم قادر على تغيير مساء وباء الفيروس.
وقال بوس تدروس في تصريحات صحفية، إنه تم الإبلاغ الآن عن أكثر من 300 ألف حالة إصابة بكورونا من أغلب دول العالم"، مشيرا الى أن "وتيرة وباء كورونا تتسارع".
وأضاف، أن العالم قادر على تغيير مسار وباء كورون"، منوها الى أن "استخدام أدوية لم تخضع لتجارب كافية لعلاج فيروس كورونا قد ينعش الآمال الكاذبة"
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