شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تعرف على نتيجة أول اختبار خضعت له ميركل للكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن نتيجة أول اختبار خضعت له المستشارة انجيلا ميركل للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، جاءت سلبية.

وقال زايبرت:" نتيجة اختبار اليوم جاءت سلبية، والاختبارات الأخرى سيتم إجراؤها في الأيام المقبلة.

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