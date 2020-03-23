العراق.. مقتل مسؤول عسكري في اشتباكات مع داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل مسؤول عسكري، خلال اشتباكات مسلحة بين قوة من الجيش وعناصر من تنظيم داعش، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة: إن ”قوة من فوج طوارئ محافظة صلاح الدين الخامس، ضمن قيادة عمليات سامراء (تتبع للجيش)، اشتبكت مع إرهابيين اثنين من داعش، خلال عملية تفتيش في بساتين منطقة جبارة، جنوبي المحافظة“.

وأشارت الخلية في بيان، إلى أن ”الاشتباكات أسفرت عن مقتل آمر الفوج الخامس لطوارئ صلاح الدين، العقيد برزان المجمعي، وعنصر من داعش“.

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وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في وزارة الداخلية، أن ”انتحاريا ومسلحا من داعش كانا يختبئان في بستان، جنوبي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وخلال قدوم قوة من طوارئ المحافظة، تمكن الانتحاري من تفجير نفسه“.

وذكر المصدر أن ”التفجير أسفر عن مقتل العقيد المجمعي، وإصابة عدد من عناصر القوة، فيما نجح بقية أفراد القوة في قتل المسلح الثاني“.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش خلال الأشهر الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم ”مثلث الموت“.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.