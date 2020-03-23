الرئيس التونسي يأمر الجيش بالإنتشار ضمن إجراءات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، قوات الجيش بالانتشار في الشوارع، لضمان تطبيق إجراءات الحجر العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وبدأت قوات الجيش التونسي في الانتشار بـ24 محافظة لتطبيق إجراءات الحجر العام، وردع كل من يحاول خرق القرار.

وأرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس، إلى 85 مصاب، مع تسجيل 4 بؤر لإنتشار الفيروس، حسبما أفادت وزارة الصحة التونسية .

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وأوضحت الوزارة أنَّ البؤر التي شهدت تسجيل عدد كبير من الإصابات هي المرسى والبحيرة بالعاصمة تونس، ومنطقة سكرة بمحافظة أريانة، وجزيرة جربة بمحافظة مدنين، وهو ما يفسر الوصول للمرحلة الوبائية الثالثة.

وقالت نصاف بن علية، مديرة المرصد التونسي للأمراض المستجدة، لـ"العين الإخبارية"، إنَّ تطور أعداد المصابين بفيروس كورونا دخل إلى المرحلة الثالثة من الوباء، متوقعة ارتفاع أعداد المصابين في الأيام المقبلة إلى ما فوق 100 شخص.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات بلغ 11 حالة، مع تسجيل حالة شفاء واحدة ووفاة 3 حالات.

وذكرت أن المصالح الصحية في تونس وضعت نحو 14 ألف شخص في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس الذي ظهر أول مرة في الصين أواخر سنة 2019.