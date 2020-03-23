ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 256 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256 حالة.



وقالت الوزراة، في بيان صحفي، الإثنين، إن 11 حالة وردت من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري الجامعي.

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وشددت الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه.

وأكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.