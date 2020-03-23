نتائج الفحص تظهر عدم إصابة ميركل بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال متحدث حكومي، اليوم الاثنين، إن نتائج الاختبار الأولي الذي أجرته المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لفيروس كورونا، سلبية.

Advertisements

وأشار إلى أن المستشارة الألمانية ستخضع لمزيد من الاختبارات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن، أمس الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان، إن المستشارة الألمانية قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا.

أضاف البيان "أُبلغت المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي. وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بنفس المرض".