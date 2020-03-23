شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1812 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي اليوم الإثنين، إن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفاً أن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 23049. وقال كيانوش جهانبور، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية أصيب حوالي 1411 إيرانياً بالفيروس في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط.





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