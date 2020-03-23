الرئيس المصري: اتابع إجراءات الحكومة الإحترازية لمواجهة انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع إجراءات الدولة الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أتابع عن كثب و علي مدار الساعة إجراءات الدولة الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "وكما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظاً علي صحة و حياة كل مواطن مصري".

وتابع: "أهيب بالجميع الألتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان.. وأدعو الله عز و جل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر".