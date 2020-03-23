نيجيريا: أول وفاة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض في تغريدة اليوم الإثنين عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاماً، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيماوي.





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