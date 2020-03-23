الهند توصي باستخدام مادة "هايدروكسي-كلورين" للتعامل مع كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أصدرت السلطات الهندية إرشادات باستخدام مادة "هايدروكسي -كلورين" للتعامل مع فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19)، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الإثنين. وكان أكثر من مليار شخص قد التزموا منازلهم أمس الأحد، في أكبر ممارسة للتباعد الاجتماعي في العالم، وذلك مع الإعلان عن حظر للتجوال على مستوى البلاد لمدة يوم واحد بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت الحالات الإيجابية 300 شخص. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد دعا يوم الخميس إلى فرض "حظر التجوال" أو الحجر الصحي الذاتي من الساعة 7 صباحا (0130 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 9 مساء (1530 بتوقيت غرينتش) لكسر حلقة العدوى وكذلك تقييم قدرة الهند على مكافحة الوباء. وقالت الحكومة إن "الخدمات الضرورية فقط هي التي ستعمل في العاصمة نيودلهي و26 منطقة أخرى، تشمل شيناي وكولكاتا ومومباي التي سجلت كلها إصابات بفيروس كورونا". ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بشكل كبير في مختلف أنحاء البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. وارتفع عدد الإصابات في الأيام القليلة الماضية بشكل كبير، حيث وصل إلى 341، وشهد يوم السبت أكبر زيادة في يوم واحد، حيث وصل العدد إلى 79، طبقاً لوزارة الصحة الاتحادية. وتوفي 5 أشخاص حتى أمس الأحد بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

