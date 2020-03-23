خفوت بسيط بمعدل انتشار كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أبدى معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، بعض التفاؤل الحذر إزاء معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والذي رصد فيه خفوتاً بسيطاً. وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الإثنين في برلين، بناء على التحليلات اليومية: "نرصد تسطحاً إلى حد ما في منحنى النمو الأُسي"، مضيفاً في المقابل أنه لا يزال من السابق لأوانه قول ذلك بشكل نهائي. ومع ذلك، قال فيلر إنه "متفائل" من أن الإجراءات المطبقة في ألمانيا لها بالفعل تأثير ملموس، مضيفاً أن المعهد رصد أيضاً استناداً إلى بيانات الهاتف المحمول تراجعاً في تنقل الأشخاص في ألمانيا، لكن ليس بما فيه الكفاية. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ"، وفقاً للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 22672 حالة، مقارنة بـ18610 حالة أمس الأحد. كما ارتفع عدد الوفيات من 55 حالة إلى 86 حالة.

