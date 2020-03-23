تمديد فتح معبر أشكيت الحدودي بين مصر والسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت السفارة المصرية في الخرطوم، تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي مع السودان، لفترة نهائية وأخيرة، اليوم وغداً الثلاثاء لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات المصرية إلى البلاد. وناشدت السفارة، في بيان صحافي اليوم، أبناء الجالية المصرية في السودان، الذين يرغبون في العودة إلى البلاد، لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر بداية من بعد غد الأربعاء. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.

