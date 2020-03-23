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تمديد فتح معبر أشكيت الحدودي بين مصر والسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت السفارة المصرية في الخرطوم، تمديد فترة فتح معبر "أشكيت" الحدودي مع السودان، لفترة نهائية وأخيرة، اليوم وغداً الثلاثاء لاستكمال عودة المواطنين والشاحنات المصرية إلى البلاد. وناشدت السفارة، في بيان صحافي اليوم، أبناء الجالية المصرية في السودان، الذين يرغبون في العودة إلى البلاد، لانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، حيث سيتم إغلاق المعبر بداية من بعد غد الأربعاء. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية مواطنيهما من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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