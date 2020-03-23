ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 256

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين، تسجيل ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256 حالة. وقالت الوزراة، في بيان صحافي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن 11 حالة وردت من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، وهي تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري الجامعي. وشددت على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة، وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني أكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه. وأكدت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن.

