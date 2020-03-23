حصيلة الوفيات بكورونا في إسبانيا تتخطى عتبة الألفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 ارتفع عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة، كما أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 33089 حالة في إسبانيا، أحد الدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الصين وإيطاليا.





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