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وكلاء إيران في العراق يتعرضون لضربات موجعة .. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

وكلاء إيران في العراق يتعرضون لضربات موجعة .. فيديو

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير بحثي جديد عن تعرض وكلاء النظام الإيراني في العراق إلى ضربات موجعة، خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الشقاق والخلافات الداخلية تسود صفوف هذه المليشيات.

 

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وبحسب العين الإخبارية، قال تقرير نشره "معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام" (ميمري) إن وكلاء إيران في العراق تعرضوا لضربتين موجعتين على مدار اليومين الماضيين.

 

وأوضح أن الضربة الأولى تمثلت في انسحاب 4 فصائل طائفية من مليشيات "الحشد الشعبي" والضربة الثانية هي ترشيح عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء.

 

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