غامبيا تغلق حدودها مع السنغال بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت غامبيا إغلاق حدودها مع السنغال، وإيقاف جميع الرحلات الجوية ،ابتداء من الإثنين، ضمن إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وبحسب موقع العين الإخبارية، فقد أعلن الرئيس الغامبي آدما بارو في مرسوم رئاسي ،الإثنين، إغلاق الحدود مع السنغال بدءا من الإثنين 23 مارس/أذار 2020.

وأضاف أن إغلاق الحدود لمدة 21 يوما، جرى بناء على اتفاق مع السنغال ومشورة الخبراء والتطورات الإقليمية والعالمية للوضع الخاص بكوفيد-19 .

وأعلنت العاصمة الغامبية بانجول، الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من ثلاثة عشر دولة.

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وأكدت الحكومة الغامبية إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات باستثناء الرحلات الطبية، وشحن البضائع .

وأعلنت غامبيا ،التي تحيط السنغال بأراضيها بشكل شبه كامل، حتى الآن عن حالة إصابة واحدة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 28 عاما عادت من بريطانيا الأحد الماضب، فيما أعلنت السنغال عن تسجيل 56 حالة.

وكانت السنغال أعلنت عن خطة وطنية لتعزيز اليقظة بشكل صارم ودائم، على مستوى الحدود والمطارات، والتحرك السريع والفعال على مستوى مراكز الصحة لمحاصرة الوباء على مستوى البلاد لمواجهة تفشي الفيروس.

ومنذ بدء انتشار كورونا المستجد خارج الصين كان يخشى انتقاله لدول لا تتمتع بمنظومة صحية قادرة على مواجهة تبعات تفشٍ واسع للفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص حول العالم.