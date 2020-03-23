شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الروسي يبحث مع الأسد وقف إطلاق النار والمساعدات بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية، أثناء محادثات بينهما في سوريا.

كما بحث شويجو مع الأسد تقديم روسيا لمساعدات إنسانية إلى سوريا، ومساعدة اقتصاد سوريا على التعافي بدعم من مختصين روس، ومختلف أوجه التعاون العسكري والفني.