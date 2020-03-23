الأمن المغربي يعتقل عددا من المتهمين بخرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

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اعتقلت السلطات الأمنية المغربية عددا من المتهمين بخرق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد لمنع تفشي وباء كورونا، الذين قادوا مسيرة ليلية جابت شوارع مدينة فاس، مساء أول أمس السبت، في تحد لقرار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن أن "عناصر من الشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بناء على معلومات دقيقة في الساعات الأولى من صباح الاثنين من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في العصيان والتحريض على التجمهر وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال خرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمواجهة تفشي وباء كورونا".

وأكدت الشرطة أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في التحريض أو المساهمة أو المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنين.