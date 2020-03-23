شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصربي يصف محمد بن زايد بالصديق العظيم بعد دعمه بالمستلزمات الطبية .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، على دعم بلاده بالمستلزمات الطبية، بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة في القارة الأوروبية .



وقال الكسندر، في الفيديو، أنه يشكر محمد بن زايد على وقفته ومساعدته لبلاده، واصفاً إياه بالصديق العظيم .

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وجاء هذا الشكر، بعد أن أرسلت الإمارات إلى صربيا أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية دون الإعلان عنها .

وفي وقت سابق، ظهر الرئيس الصربي وهو يهاجم الإتحاد الأوروبي بسبب تخليه عن مساعدة صربيا بالمستلزمات الطبية .