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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصربي يصف محمد بن زايد بالصديق العظيم بعد دعمه بالمستلزمات الطبية .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
عبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، على دعم بلاده بالمستلزمات الطبية، بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة في القارة الأوروبية .
وقال الكسندر، في الفيديو، أنه يشكر محمد بن زايد على وقفته ومساعدته لبلاده، واصفاً إياه بالصديق العظيم .
وجاء هذا الشكر، بعد أن أرسلت الإمارات إلى صربيا أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية دون الإعلان عنها .
وفي وقت سابق، ظهر الرئيس الصربي وهو يهاجم الإتحاد الأوروبي بسبب تخليه عن مساعدة صربيا بالمستلزمات الطبية .
قبل أيام هاجم الرئيس الصربي الإتحاد الأوروبي بسبب تخليه عن مساعدة صربيا بالمستلزمات الطبية واليوم ظهر ليقول للعالم أن صربيا تشكر محمد بن زايد على وقفته ومساعدته لبلده ويصفه بالصديق العظيم للعلم الإمارات أرسلت إلى صربيا أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية وبدون أي ضجيج إعلامي pic.twitter.com/HxzoOWUpKV— جمال الحربي (@JALHARBISKY)
قبل أيام هاجم الرئيس الصربي الإتحاد الأوروبي بسبب تخليه عن مساعدة صربيا بالمستلزمات الطبية— جمال الحربي (@JALHARBISKY) March 23, 2020
واليوم ظهر ليقول للعالم أن صربيا تشكر محمد بن زايد على وقفته ومساعدته لبلده ويصفه بالصديق العظيم
للعلم الإمارات أرسلت إلى صربيا أكثر من 11 طن من المستلزمات الطبية وبدون أي ضجيج إعلامي pic.twitter.com/HxzoOWUpKV
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