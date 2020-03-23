عقدت اللجنة المصغرة لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا لقاءاً طارئاً لـ"مواكبة الوضع الصحي والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار فايروس ​كورونا​ في ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية في منطقة صيدا"، مؤكدة "الإلتزام بكافة الإجراءات والتوجيهات والإرشادات الصحية التي تصدر عن الجهات المختصة، ​وزارة الصحة​ اللبنانية، ​الأونروا​ والمؤسسات الصحية الفلسطينة ذات الإختصاص، وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والأندية الرياضية ومحلات التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية واستثناء محلات بيع المواد الغذائية و​الصيدليات​ والمؤسسات الصحية والطبية مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية"، داعية الاهل في المخيمات "عدم التجول، والتجمع في الشوارع والأسواق والأزقة وعدم الخروج خارج المخيمات إلا في ​حالات​ الضرورة القصوى ومساءلة كافة الداخلين والخارجين على كافة الحواجز، وتوحيد وتنسيق الجهود بين المؤسسات الصحية العاملة في الوسط الفلسطيني بشكل مستمر ووضع الآلية المناسبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة العمل الفلسطيني المشترك بصيدا: للإلتزام بكافة التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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