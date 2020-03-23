المفتي زغيب: على اهالي المسجونين ان يعلموا ان التيار الوطني الحر ربط مصير ابنائهم بمصير العملاء

اعتبر المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، انه "لمن المؤسف ان يصدر عن تيار يعتبر نفسه يعمل لمصلحة ​لبنان​ واللبنانيين، وعنده كتلة نيابية لا يستهان بها كلام فيه نوع استلشاء واستخفاف بارواح المساجين الذين هم مواطنون لهم حق الحماية والرعاية وحق الحفاظ على ارواحهم"، سائلاً التيار "لماذا كنت تقاتل قتال المستميت من اجل عودة العملاء، وبذلت كل قوتك في ​الدولة​ واطلقت سراح عميل مجرم وقاتل هذا اولا وثانيا والذي نقطع به لو ان ​العفو العام​ يشمل كل العملاء لكنت ايها التيار بكلك وكلكلك حاملا لواء العفو".

وتوجه زغيب الى رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ موضحاً ان "لبنان غير مختذل بك حتى تتحدث وكانك انت المالك المتصرف به، واننا نؤكد على ضرورة صدور العفو العام، وهنا فاننا نحمل التيار الوطني الحر مسؤولية سقوط اي ضحية من ​السجناء​ بسبب وباء ​الكورونا​ وعلى اهالي المسجونين ان يعلمو من هي الجهة التي تمانع باخراج ابنائهم من السجون وعليهم وعلى كل الشرفاء بلبنان ان يلعمو ان هذا التيار قد ربط مصير ابنائهم بمصير العملاء الذين باعو الوطن وقتلو المواطن"، مبيناً ان "العفو العام ضرورة وطنية وكل من يقف بوجهه يتحمل كل النتائج السلبية التي تستتبع ذلك، وعلى المجتمع الانساني ان يتدخل لان الكارثة ان حصلت فانها مجزرة بحق الانسانية".