سفير أوكرانيا: للضغط على الاتحاد الروسي من أجل استعادة شبه جزيرة القرم

وزعت سفارة ​أوكرانيا​ في ​لبنان​ بيانا للسفير إيهور أوستاش، أشار فيه إلى أنه "مرت 6 سنوات ولا تزال ​روسيا​ تحتل أراضي أوكرانيا، وهي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وهما جزء لا يتجزأ من أراضي أوكرانيا"، معتبراً أن الثمن الإنساني للعدوان يتزايد باستمرار، لقد كان انتهاكا لم يسبق له مثيل في ​أوروبا​ ما بعد الحرب للمعايير والمبادىء الأساسية للقانون والنظام الدوليين".

وأشار البيان إلى أن "​المجتمع الدولي​ يبدي فهما واضحا في ما يتعلق بالوضع القانوني لشبه جزيرة القرم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا وتصنيف أعمال روسيا على أنها أعمال عدوانية عسكرية ضد أوكرانيا. وقد أكدت ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في قرارها "السلامة الإقليمية لأوكرانيا" في آذار 2014، بالإضافة إلى ​الاتحاد الأوروبي​ و​مجموعة السبع​ ومنظمة ​حلف شمال الأطلسي​ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و​مجلس أوروبا​ و​اليونسكو​"، في ظل تجاهل روسيا تنفيذ التزاماتها الدولية كقوة احتلال عن طريق الاضطهاد السياسي المنهجي في الأراضي المحتلة مؤقتا".

واعتبر أنه "من المهم أن يواصل أصدقاء أوكرانيا ممارسة الضغط السياسي على الاتحاد الروسي، وإلزامه باحترام حقوق الأفراد في الأراضي المحتلة واستعادة شبه الجزيرة المحتلة بشكل غير قانوني إلى أوكرانيا"، وأن استعادة الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول ممكنة فقط من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية، بدعم قوي من الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".