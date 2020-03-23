عقد ​مجلس الأمن​ الفرعي في ​محافظ​ة مدينة ​بيروت​ اجتماعاً برئاسة محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ لـ"متابعة الاجراءات التطبيقية والتدابير الاحترازية المتخذة بناءً لتوجيهات وزير الداخلية و​البلديات​ وبناءً لقرار ​مجلس الوزراء​ المتعلق بالتعبئة العامة لمواجهة وباء ​فيروس كورونا​. وقرر المجلس التأكيد على "منع تنقل المواطنين الا للضرورة القصوى، ووضع جدول مفصل بفئات المؤسسات العاملة في ظل التعبئة العامة وساعات عملها ووسائل الحماية المفروضة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن الفرعي بمحافظة بيروت: لمنع تنقل المواطنين الا للضرورة القصوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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