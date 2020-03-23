لجنة مكلفة من رئاسة الحكومة جالت بقضاء صور لاستكشاف مراكز للحجر الصحي

جال وفد من اللجنة المكلفة من قبل ​رئاسة الحكومة​ على عدة مباني في منطقة صور يمكن اعتمادها للحجر الصحي تحسبا لتفشي وانتشار ​فيروس كورونا​، بناء على الاقتراح الذي قدمه رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ المهندس ​حسن دبوق​ حول تأمين مراكز ممكن ان تعتمد للحجر الصحي.

وزار الوفد مبنى كلية السياحة في منطقة الشواكير حيث جرى الاطلاع على اوضاع المبنى وتقييمه. بعدها انتقل الى مستشفى قانا الحكومي واطلعوا من مدير المستشفى الدكتور محمد صايغ ورئيس بلدية قانا محمد كرشت على اوضاع المستشفى والامكانيات المتوفرة فيه وتفقدوا الاقسام واوضاع الغرف والتجهيزات، كما استطلع الوفد مبنى مركز شمع الانمائي واطلعوا على الاقسام المؤلف منها المبنى. ثم انتقل الى بلدة ​البرج الشمالي​ واطلعوا من رئيس البلدية علي ديب عن اوضاع المبنى السابق للجامعة اللبنانية الالمانية وتفقدوا اقسامه".

ودون الوفد ملاحظات حول المباني ليصار بعدها الى تقييم واعداد دراسة للمباني ليصدر بعده تقرير في المكان الذي سيجهز ليكون مركز حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.