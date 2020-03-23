مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: العمل مستمر لانجاز التصليحات في أفقا

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، أن العمل جار على إنجاز تصليحات للأعطال بخط أفقا الرئيسي الذي يغذي منطقة جرد ووسط جبيل.

وأشار في بيان إلى أنه "عطفا على بياناتها السابقة المتعلقة بمسار تصليح الأضرار التي طرأت بسبب أحوال الطقس الأخيرة على خط أفقا الرئيسي، يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين في منطقة ​قضاء جبيل​ أن فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة تعمل بشكل متواصل على ردم مجرى ​نهر ابراهيم​ للوصول إلى العطل الثاني الذي تم اكتشافه في هذا الخط الرئيسي الذي يغذي جرد ووسط منطقة جبيل".

وأكدت أن "فرق المؤسسة كانت قد تمكنت من إصلاح جزء علوي متضرر من الخط، وذلك وسط ظروف بالغة الصعوبة نظرا لوعورة الموقع وفيضان النهر وارتفاع منسوب مياهه بشكل كبير. وتأمل المؤسسة إنجاز الأعطال في مهلة أربع وعشرين ساعة لتعود بعدها تغذية الإمدادات ب​المياه​، مع تكرار الدعوة للمشتركين لتفهم الظروف المذكورة أعلاه".