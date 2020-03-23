ايلي أسود: اين جماعة الثوار و ngo's وافواج الطناجر واعلامهم واموالهم مما يجري؟

أعتبر نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية المحامي ​ايلي أسود، ان "البلد في حال طوارئ غير معلنة"، متسائلاً من باب التكافل بين المواطنين "اين جماعة الثوار و ngo's وافواج الطناجر و​المجتمع المدني​ ونوابهم واعلامهم واموالهم مما يجري؟ ام ان مهمتهم الفوضوية الموكولين بها في الشوارع قد انتهت، وتركت المعالجات الجدية الان للدولة التي ارادوا بالامس ​القضاء​ عليها وفشلوا، بعد سقوطهم الذريع بتسليم البلد "الفاشل" الى ​الامم المتحدة​؟، لافتاً الى ان "هؤلاء يستحقون المحاكمة تماماً كما يستحقها من نهب ​المال​ العام".

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