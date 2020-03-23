شكرت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، "كل العاملين في الحقل الطبي والتمريض من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وموظفين ومتطوعين في مستشفى بيروت الحكومي وفي كل المستشفيات على مساحة الوطن الذين يضحون ويتفانون ويتعرضون للمخاطر في مواجهة فيروس كورونا، وفي تقديم العلاج اللازم للمصابين بالوباء"، مشيرة الى أنّهم "أبطال جبابرة يستحقون منّا كل التقدير والاحترام".
ووجّهت الجبهة، التحية والتقدير لـ"كافة الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن، وأمن عام ودرك وشرطة بلديات الذين يقومون بواجبهم الوطني حرصاً على أمن وسلامة الموطنين"، داعية الشعب اللبناني والمقيمين على أرضه بـ"ضرورة الالتزام بكامل التعبئة العامة وحظر التجوّل الذاتي منعاً لانتشار وتفشي الوباء ومحاصرته والحد من خطورته".
كانت هذه تفاصيل خبر جبهة العمل الإسلامي بلبنان: للإلتزام بالتعبئة العامة وحظر التجوّل الذاتي منعاً لانتشار الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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