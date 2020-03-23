ابو فيصل: سنتوقف عن الانتاج بمصانع البقاع بحال تكرار التعرض لصناعيي المنطقة بمصانعهم

ناشد رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل، وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​ بـ"التدخل سريعاً لتصحيح بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض ضباط الدرك فيما يتعلق بقرار التعبئة العامة في البلاد وعلى غرار ما حصل اليوم في شمال ​لبنان​ داخل احد مستودعات توزيع المواد الغذائية التابعة لمصنع لبناني يساهم في تحصين ​الأمن​ الغذائي في لبنان".

ولفت أبو فيصل إلى أن "ما حصل اليوم، هو مخالفة صريحة وواضحة لمقررات ​مجلس الوزراء​ و مفاعيل التعبئة العامة التي اعلنها مجلس الوزراء اللبناني"، موضحاً ان "الصناعيين يتحملون المشقات في ظل هذا الوضع المتأزم عالميًا في سبيل إبقاء عجلة الانتاج الغذائي، وتحصين القطاعات الانتاجية من صناعات غذائية زراعية ويقابلون بإجراءات غير قانونية، وهذا الامر لن نسمح بتكراره"، مهدداً بـ"التوقف عن الانتاج في مصانع البقاع التي تشكل 65% من الصناعات الغذائية اللبنانية في حال تكرار التعرض لصناعيي البقاع في مصانعهم ومراكز التوزيع التابعة لهم في المناطق اللبنانيةً".