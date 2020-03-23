وجهت نقابة موظفي ومستخدمي ​المستشفيات الحكومية​ في ​الجنوب​، في بيان، الشكر والتقدير الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على "جهوده المستمرة ووقوفه الدائم إلى جانب حقوق الموظفين، لا سيما موظفي المستشفيات الحكومية، وليس بغريب على قامة وطنية وإنسانية كدولة الرئيس بري ان يكون الوجهة الصالحة لكل صاحب حق لم ينل حقه، وهذا الذي تجلى في ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي الحكومي في ​النبطية​، حيث نبارك لموظفيها نيلهم ​سلسلة الرتب والرواتب​ بعد جهدهم وإصرارهم بدعم كامل من دولة الرئيس"، ممشيرة الى ان "النقابة التي تمثل 1200 موظف، طالبت إدارة المستشفيات الحكومية (خاصة في الجنوب) والتي لم تطبق القانون رقم 46 حتى اليوم، بما خص سلسلة الرتب والرواتب، العمل على تطبيقه"، مؤكدة وقوفها "دائما إلى جانب الموظفين لرفع الغبن عنهم، ومؤازرتهم ودعمهم للوصول إلى حقوقهم التي كفلها القانون والمراسيم التطبيقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقابة موظفي المستشفيات الحكومية في الجنوب: سنقف دائما لجانب الموظفين لرفع الغبن عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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