مدير الابحاث الزراعية: مختبرات المصلحة لم تتوقف عن فحص المواد الغذائية

أعلن المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق ​ميشال افرام​، ان "مختبرات المصلحة لم تتوقف لحظة عن العمل بالرغم من اعلان حالة التعبئة العامة، كونها المسؤولة عن فحص المواد الغذائية المستوردة ومن أجل الاستمرار في تأمين المواد الغذائية للبنانيين".

وأشار في بيان إلى أنه "حرصا على استمرارية العمل في المصلحة وحفاظا على سلامة الموظفين، اتخذ افرام سلسلة قرارات قضت بتأمين كل مستلزمات الأمان والنظافة للموظفين وللزبائن، الى جانب تأمين عوازل لمنع احتكاك الموظفين بالزبائن، فضلا عن اجراء مداورة بالموظفين بطريقة تمنع اكتظاظهم وتؤمن استمرار العمل بالمختبرات، تأمين الحد الأدنى من العمل في المحاسبة والادارة، واعتماد البريد الالكتروني بدلا عن البريد الورقي منعا لانتشار الفيروس. كما يجري العمل على تعقيم المراكز من الخارج كل 48 ساعة، وتأمين التعقيم الداخلي كل ساعة".