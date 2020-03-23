العثور على جثة مواطن على جنب الطريق في بلدة دبين

وجد المواطن ح.ي (56 عاما) من حولا جثة على جنب الطريق في بلدة دبين. ونقله الصليب الاحمر الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وحضرت على الفور الاجهزة الامنية وباشرت بالتحقيقات.
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