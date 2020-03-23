نقل نازح من مخيم قعبرين بعكار لمستشفى بيروت لإشتباه بإصابته بكورونا

أعلن رئيس بلدية تلحياة خالد الخالد أن "عناصر الصليب الاحمر نقلوا الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، أحد النازحين السوريين ش.م.ع من نزلاء المخيم الرقم 28 في خراج بلدة قعبرين في سهل عكار، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأشار الى ان "هذا الامر استدعى من باب الاحتياط، الحجر على كامل نزلاء المخيم وتكليف شرطة البلدية منع اي كان من الدخول اليه او الخروج منه، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، ليبنى على الامر مقتضاه الصحي حفاظا على سلامة المخيم والمجتمعات المحيطة به"، لافتاً إلى أن"العمل مع الجهات المختصة والمعنية بهدف تعقيم المخيم".
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