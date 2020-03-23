الوطني الحر: التبرعات تفوق ال 250000 دولار واول عينة تصل اليوم او غدا

اصدرت الهيئة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بيانا، اعلنت فيه انه "بتوجيه من رئيس التيار النائب جبران باسيل، أطلق الوطني الحر حملة تبرعات في 17 آذار للوقوف سوية بوجه وباء كورونا وطنيا بالتكاتف مع ابناء الانتشار. اولا، تتركز على فترة الاحتواء الفوري، والشق الثاني احترازي واستباقي لتجنب الكارثة في حال خرجت الاحوال عن السيطرة بتأمين آلات واجهزة التنفس والاستعداد لمستشفيات ميدانية".
واعلنت ان "عينة من التبرعات المادية للشراء المباشر للمستلزمات تصل اليوم او غدا، والتبرعات العينية مباشرة بالتنسيق مع المتطلبات واللوائح التي جهزتها لجنة الطوارىء في التيار ولجنة الانتشار".
وأشارت إلى أنه "دعمكم بفلس الأرملة من 5$ الى 10$، وقدر ما نستطيع امام هذا الوباء العالمي الذي نواجهه"، وبلغت التبرعات قيمة تفوق ال 250000$ بالرغم من كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. أهلنا في الانتشار لبنانهم قوتهم اليومي الروحي. الرجاء التوزيع على كل الاقارب في الانتشار، فلبنان بحاجة للطبابة والاسعاف وليس فقط للاموال، للمشاركة بالحملة التمويلية والتبرع:
- من استراليا:
https://www.gofundme.com/f/4kf6u-fighting-covid19-together
- من اميركا:
https://www.lacd.us/Donate
- من كندا، الدول العربية، أفريقيا، أوروبا واميركا اللاتينية:
https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together".
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