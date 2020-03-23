غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 267 بعد 11 إصابة جديدة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السراي الحكومي عن ارتفاع عدد المصابين بالكورونا الى 267 بعد تشخيص 11 إصابة جديدة، بينهم 8 حالات شفاء و4 حالات وفاة و4 حالات حرجة.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت صباح اليوم أنه "حتى تاريخ 23 آذار 2020، اصبح عدد الحالات المثبتة مخبريا بفيروس كورونا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 256 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم امس. كما وردت 11 حالة من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة وهي تحتاج لاعادة التأكيد في مستشفى بيروت.
وحرصا من وزارة الصحة العامة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، تشدد الوزارة على جميع الحالات التي تم فحصها في مختبرات خاصة غير معتمدة وجاءت نتيجتها إيجابية ولا يعاني اكثرها من عوارض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص او نفيه.
كما تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وتذكر بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".
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