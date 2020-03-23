تيار المستقبل: لإعلان حال الطوارئ الدستورية بعيدا من الحسابات السلطوية

أعلن "تيار المستقبل"، في بيان، انه "يتابع إجراءات التعبئة التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة وباء "الكورونا"، معتبراً ان "لا شيئاً يمنع الحكومة من اعلان حالة الطوارىء وهذا الامر منصوص عنه في الدستور لمواجهة الكوارث، ولا سيما ان ما يتعرض له العالم اليوم ومنه لبنان هو كارثة، وبات من الواضح ان قرار مجلس الوزراء التعبئة العامة لم يؤد عملياً إلى النتائج المتوخاة منه، وبالتالي فان اعلان حالة الطوارىء هي مسألة طبيعية لمواجهة وباء "الكورونا" بعيداً عن أي حسابات سياسية وسلطوية".
ونوه التيار بما "تقوم به البلديات والفعاليات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من جهود جبارة لتوفير مقومات الصمود لأهلنا في كل المناطق، وبالمبادرات الإعلامية والإنسانية التي تقوم بواجب وطني مسؤول في جمع التبرعات دعماً لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي والمستشفيات الحكوميات والخاصة وجمعية الصليب الأحمر والدفاع المدني وكل من يقوم بجهود على صعيد مواجهة هذا الوباء".
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