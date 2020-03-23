تيار المستقبل: لإعلان حال الطوارئ الدستورية بعيدا من الحسابات السلطوية

أعلن "​تيار المستقبل​"، في بيان، انه "يتابع إجراءات التعبئة التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ لمواجهة وباء "​الكورونا​"، معتبراً ان "لا شيئاً يمنع ​الحكومة​ من اعلان حالة الطوارىء وهذا الامر منصوص عنه في ‏الدستور لمواجهة الكوارث، ولا سيما ان ما يتعرض له ​العالم​ اليوم ومنه ​لبنان​ هو كارثة، وبات من الواضح ان قرار مجلس الوزراء التعبئة العامة لم يؤد عملياً إلى النتائج المتوخاة منه، ‏وبالتالي فان اعلان حالة الطوارىء هي مسألة طبيعية لمواجهة وباء "الكورونا" بعيداً عن أي ‏حسابات سياسية وسلطوية".‏

ونوه التيار بما "تقوم به ​البلديات​ والفعاليات و​الجمعيات الأهلية​ و​المجتمع المدني​ من جهود ‏جبارة لتوفير مقومات الصمود لأهلنا في كل المناطق، وبالمبادرات الإعلامية والإنسانية ‏التي تقوم بواجب وطني مسؤول في جمع التبرعات دعماً ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ‏والمستشفيات الحكوميات والخاصة وجمعية ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ وكل من يقوم بجهود ‏على صعيد مواجهة هذا الوباء". ‏