مستشفى المعونات: شفاء 5 أفراد من طاقمنا التمريضي من فايروس الكورونا

اعلن ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ في بيان صادر اليوم عن شفاء خمسة أفراد من طاقمه التمريضي بعد إعادة إجراء الفحوصات المخبرية لهم وظهورها سلبية. وعليه غادر المعنيون ​الجناح​ المخصص لمرضى فايروس "​الكورونا​" بعد أن امضوا فيه ما يزيد عن خمسة عشر يوما.

وكان الفايروس قد انتقل الى عدد من أفراد الطاقم التمريضي في المستشفى خلال واجد أحد المصابين بالفايروس في المراحل الاولى لانتشاره في ​لبنان​، وقد عملت المستشفى يومها على حجر المصابين والمشتبه بإصابتهم، لمنع انتقال الفايروس الى خارج المستشفى.