فوشيه للفرنسيين بلبنان: نعيش فترة استثنائية يطلب فيها من الجميع بذل الجهود

وجه سفير ​فرنسا​ في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، رسالة إلى الجالية الفرنسية في لبنان، أشار فيها إلى "أننا نعيش الآن فترة استثنائية يطلب فيها من الجميع بذل الجهود. اتخذت ​الحكومة اللبنانية​ يوم الأحد 15 آذار إجراءات صارمة لكنها بالنسبة إلينا، مسؤولة وملائمة من أجل مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​. تم ​حظر التجول​ على كافة الأراضي، باستثناء حالات الضرورة القصوى. تم إغلاق المتاجر باستثناء ​الصيدليات​ ومحلات المواد الغذائية. تم إغلاق ​مطار بيروت​ الدولي حتى 29 آذار على الأقل. منذ حوالي شهر، تم إغلاق ​المدارس​ و​الجامعات​ و​دور الحضانة​".

وشدد فوشيه على أنه على علم بأن "هذه الإجراءات صعبة، لكنني أطلب منكم احترامها لأنها تشكل اليوم الرادع الوحيد ضد الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي قد يفوق قدرات الخدمات الصحية اللبنانية. أناشد مسؤولية الجميع، فرديا وجماعيا، يجب أن تكون الجالية الفرنسية في لبنان مثالية. وفي مواجهة هذه "الحرب العالمية" كما سماها الرئيس ماكرون، علينا فرنسيين ولبنانيين أن نقف جنبا إلى جنب للانتصار. من هذا المنطلق كانت فرنسا أول دولة ترسل ​معدات طبية​ للحماية من فيروس كورونا إلى لبنان في 9 آذار، وسنواصل الوقوف إلى جانب أصدقائنا اللبنانيين بروح الصداقة التي تربط بلدينا".

وذكر فوشيه "بالتعليمات العامة البسيطة اليومية لوقف إنتشار هذا الفيروس: فلنحترم السلوكيات الضرورية لحمايتنا وحماية الأشخاص حولنا، وإذا كان لديكم أعراض مثل الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس، أو إذا كنتم على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالفيروس، ابقوا في المنزل، لا تذهبوا إلى غرفة الطوارئ أو عيادة الطبيب، ولكن اتصلوا بطبيبكم أو بالخط الساخن ل​وزارة الصحة​ عبر الرقم 1214".

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وقال فوشيه في رسالته: "كما تعلمون، اتخذت فرنسا أيضا إجراءات صارمة جدا لمكافحة الفيروس على أراضيها. وبالتالي، وكما أشار وزير الخارجية، يجب تجنب الحركة غير الضرورية للمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج خلال الأيام الثلاثين القادمة. يعد الحد من سفرنا الدولي قدر الإمكان أحد أفضل الطرق لوقف انتشار الفيروس، ولا يسعني إلا أن أشجعكم على تقييد سفركم الدولي قدر الإمكان. ومع ذلك، إذا شعر أحدكم بضرورة العودة إلى فرنسا، خاصة إذا الامر يتعلق بحالتكم الصحية، فيرجى إبلاغ القنصلية العامة".

وتوجه إلى الفرنسيين المتواجدين مؤقتا في لبنان والمرغمين على البقاء بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى فرنسا وإغلاق مطار بيروت، مؤكداً أنه "من المهم أن يقوموا بإبلاغ القنصلية العامة. ادعوكم أيضا الى تسجيل أنفسكم عبر شبكة Ariane على موقع ​الخارجية الفرنسية​. يعمل فريقنا على دراسة كيفية تنظيم العودة عن طريق الرحلات الجوية التجارية مع شركات الطيران ذات الصلة".

ودعا الفرنسيين لأن يكونوا "اكيدين أن السفارة الفرنسية والقنصلية العامة تعملان بشكل خاص للاجابة على أسئلتكم ومساعدتكم قدر الإمكان. إذا كان لديكم أي أسئلة حول فيروس كورونا يمكنكم الإتصال بنا عبر الهاتف 01420100 بين الساعة 8 صباحا و 6 مساء أو على 03566388، خارج هذه الساعات. يمكن العثور على هذه المعلومات على موقع القنصلية العامة والسفارة الفرنسية. لا تترددوا في الاتصال بنا إذا لزم الأمر. نحن هنا للاستماع إليكم. نحن هنا لخدمتكم. وسنبقيكم على اطلاع دائم على أخر التطورات، كما أدعوكم إلى الاضطلاع على ​المواقع الالكترونية​ الخاصة بالسفارة الفرنسية في لبنان والقنصلية العامة وكذلك متابعتنا على شبكاتنا الاجتماعية على Facebook و Twitter".