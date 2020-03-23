الصحة الهولندية: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة و​البيئة​ الهولندي، في بيان، عن "تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الوفيات في البلاد إلى 213 حالة، واستمرت أعداد الإصابات بالازدياد ليبلغ العدد الكلي حتى الآن إلى 4749 إصابة، وذلك بعيد تسجيل 545 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ​الساعة​ الماضية".

جدير بالذكر أن " أعمار المتوفين في ​هولندا​ جراء الإصابة بفيروس كورونا، تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و97 عاما".