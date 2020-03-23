طرامواي الرباط يغير أوقات خدمته تماشيا مع تدابير جائحة كورونا

قررت شركة طرامواي الرباط – سلا، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، التقليل من أوقات الخدمة، وتغيير وتيرة المرور، وذلك بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في المملكة.

وأوضحت شركة طرامواي الرباط – سلا، في بلاغ لها، أنها ستشرع في وضع خطة مواصلات ملائمة لضمان أفضل استمرارية لخدماتها، حيث ستقلل من توقيت مرور الطرامواي، وكذا وتيرته مع ضمان خدمة النقل لزبائنها خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك من أجل الحد من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسيكون طرامواي الرباط – سلا، وفق البلاغ نفسه، متوفرا من الاثنين إلى السبت، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، والأحد، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

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وبخصوص وتيرة المرور، فإنها ستقسم، يبرز المصدر نفسه، إلى رحلة كل 15 دقيقة من الاثنين إلى الجمعة، ويوم السبت من السادسة إلى العاشرة صباحا رحلة كل 15 دقيقة، ورحلة كل نصف ساعة من العاشرة إلى نهاية السير، ورحلة يوم الأحد على رأس كل ساعة.

وأضافت الشركة أنها حفاظا على صحة الجميع، فإن الطرامواي يقل الركاب بعدد المقاعد المتوفرة (140 مقعدا)، مشيرة إلى أن جميع العربات، والمحطات تخضع لعمليات تطهير، وتنظيف منتظمة.

وتوصي شركة الطرامواي الرباط – سلا، في ظل حالة الطوارئ الصحية، بأن يستقل زبائنها الطرام فقط عند الضرورة القصوى مع اتباع الإجراءات اليومية، التي توصي بها وزارة الصحة.