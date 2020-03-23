بنموسى للمغاربة: وليداتي وحبابي أنا مزاوكة فيكم.. لا نتحمل إصابة الآلاف بكورونا- فيديو

خاطبت الفنانة فضيلة بنموسى جمهورها بتسميتهم أحبابي وأبنائي، راجية منهم ملازمة المنازل، والتسلح بالصبر في هذه الفترة، على أمل أن تعود كل الأمور إلى نصابها كيفما كانت سابقا.

ووجهت فضيلة بنموسى كلامها إلى الجمهور، أمس الأحد، عبر فيديو شاركه الفنان سعد لمجرد، الذي يملك قاعدة متتبعين واسعة على أنستغرام، قالت فيه: “أنا مزاوكة فيكم أحبابي، ووليداتي دخلوا لديوركم واصبروا، منقدروش نشوفوا الآلاف كيطيحو قدامنا”.

ونبهت بنموسى الجمهور إلى خطورة الجائحة، مناشدة المواطنين بالالتزام بما تفرضه حالة الطوارئ الصحية، والبقاء في منازلهم، حتى يعود الوضع كما كان.

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وبعثت بنموسى برسالة تفاؤل إلى الجمهور، وأكدت أن الوضع سيعود كما كان، والمساجد ستفتح أبوابها للمصلين من جديد، وسيتمكن الجميع من زيارة الأقارب، والأحباب، مؤكدة أن التضرع إلى الله سيقوم به الجميع من البيوت.

ويواصل الفنانون مناشدة المواطنين بملازمة المنازل، والحرص على الوقاية الضرورية لمواجهة تفشي كورونا، خصوصا بعدما شهدته حالة الطوارئ من خرق في بدايتها.